ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові на піску оживуть казкові герої. Де подивитись

Наталя Дуляба

|

У суботу, 18 вересня, у Львові юні митці відтворять на піску казкові історії. Пісочну анімацію зможуть подивитись всі охочі безкоштовно. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

У межах Форуму видавців до Львова завітає команда юних пісочних художників – діти з центру пісочного мистецтва MS-art (м. Вінниця). Вони підготували для львів’ян та гостей міста пісочну анімацію, підготовлену на основі казок.

Захід відбудеться у суботу, 18 вересня, у Львівській обласній бібліотеці для юнацтва ім. Р. Іваничука, що на площі Ринок, 9. Тут під час презентації книг харківського видавництва «АССА» художники оживлять героїв серії «Коти-вояки» (авторка – Ерін Гантер), книг «Ютуб моєї Ба» (авторка – Юлія Баткіліна) та «Три дня з життя Єви» (авторка – Анна Григорович).

Сеанси пісочної анімації стартують о 15:00 та 16:00 год. Вхід є безкоштовний.

Реклама партнерів

Додамо, що, незважаючи на юний вік, художники є неодноразовими рекордсменами України з пісочного малюнку на швидкість та унікальність масових заходів, а також призерами міжнародних конкурсів талантів у Польщі, Болгарії, Угорщині, Словаччині, Німеччині, Франції, Греції, Австрії та США.

Нагадаємо, цьогоріч Форум видавців у Львові відбудеться 15-19 вересня. На львів’ян та гостей міста чекає традиційний книжковий ярмарок, презентації, зустрічі й дискусії з письменниками, автограф-сесії. Із детальною програмою заходів можна ознайомитись за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото організаторів події

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?
Вероніка РОЙ
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?

Влітку 2018 року спалахнув стрілецький комплекс СКА навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони У...

Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю
Аліса БЕЛЕЙ
Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю

З 15 по 19 вересня у Львові пройде 28-й Форум видавців – найбільша літературна подія Східної Європи, що поєднує у собі к...

V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху

У Трускавці стартував V Форум місцевого розвитку, що триватиме два дні — 2-3 вересня. До участі у заході залучені експер...

Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам
Ольга ДЕНИСЯКА
Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам

Небезпечний штам коронавірусу «Дельта», що більш відомий як «індійський», активно поширюється у світі і вже увірвався в ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів