У Львові на піску оживуть казкові герої. Де подивитись

У суботу, 18 вересня, у Львові юні митці відтворять на піску казкові історії. Пісочну анімацію зможуть подивитись всі охочі безкоштовно. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

У межах Форуму видавців до Львова завітає команда юних пісочних художників – діти з центру пісочного мистецтва MS-art (м. Вінниця). Вони підготували для львів’ян та гостей міста пісочну анімацію, підготовлену на основі казок.

Захід відбудеться у суботу, 18 вересня, у Львівській обласній бібліотеці для юнацтва ім. Р. Іваничука, що на площі Ринок, 9. Тут під час презентації книг харківського видавництва «АССА» художники оживлять героїв серії «Коти-вояки» (авторка – Ерін Гантер), книг «Ютуб моєї Ба» (авторка – Юлія Баткіліна) та «Три дня з життя Єви» (авторка – Анна Григорович).

Сеанси пісочної анімації стартують о 15:00 та 16:00 год. Вхід є безкоштовний.

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Додамо, що, незважаючи на юний вік, художники є неодноразовими рекордсменами України з пісочного малюнку на швидкість та унікальність масових заходів, а також призерами міжнародних конкурсів талантів у Польщі, Болгарії, Угорщині, Словаччині, Німеччині, Франції, Греції, Австрії та США.

Нагадаємо, цьогоріч Форум видавців у Львові відбудеться 15-19 вересня. На львів’ян та гостей міста чекає традиційний книжковий ярмарок, презентації, зустрічі й дискусії з письменниками, автограф-сесії. Із детальною програмою заходів можна ознайомитись за цим посиланням.

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Фото організаторів події