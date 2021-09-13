Львів’янин здобув «бронзу» на Кубку світу зі змішаних єдиноборств

23-річний львів’янин Руслан Телібаєв здобув бронзову нагороду на Кубку світу зі змішаних єдиноборств, що проходив у Чехії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Львів‘янин провів два переможні поєдинки. У перший день Руслан Телібаєв достроково переміг представника Ірландії. У неділю спортсмен виборов перемогу у представника Бахрейну. Однак у боротьбі за вихід до фіналу поступився іспанцю у практично рівному бою.

Змішаними єдиноборствами Руслан Телібаєв займається вже 8 років. Він першим серед львів‘ян виборов звання майстра спорту України з цього виду спорту. Тренує Руслана Олег Грицюк.

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Фото: ЛОДА