На Львівщині втопилися двоє чоловіків

На Львівщині не меншає фатальних випадків на воді. У приватному озері у селі Дроговиж, Стрийського району втопився 24-річний хлопець. А 73-річний мешканець Сокаля втонув у річці Західний Буг. Про це Львівському порталу повідомили в головному управлінні ДСНС Львівщини.

24-річного потопельника виявили у суботу ввечері, 11 вересня, в Дроговиж Стрийського району. Уродженець села Підзвіринець, що на Львівщині втонув під час купання в приватному озері Задорожнє.

Інший випадок трапився з 73-річним мешканцем Сокаля, який втонув у річці Західний Буг. Повідомлення про нещасний випадок рятувальники отримали близько 18:00 вечора.

Мешканцям Львівщини нагадують: купатися можна лише у спеціально відведених місцях! Цього року офіційно на території області дозволено купатися лише у 13 водоймах.

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Аби уникнути летальних випадків, обов’язково потрібно пам’ятати правила безпечного відпочинку та знати, яким чином надавати першу допомогу при утопленні. Детальніше читайте за цим посиланням.

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