Митрополит Епіфаній очолив Літургію в одному із храмів Львова

Сьогодні у Львів з візитом прибув Блаженніший Митрополит Київський та всієї України ПЦУ Епіфаній. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Сьогодні, 12 вересня, митрополит Київський і всієї України Епіфаній, Предстоятель ПЦУ, відвідав Свято-Вознесенську парафію Львова, що на перехресті вулиць Любінська-Виговського.

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Перед Літургією митрополит Епіфаній освятив іконостас храму, що складається з 75 ікон.

Також сьогодні, з 16:30 до 17:30, пройдуть відвідини парафії Святого Володимира Великого на Сихові у м. Львові, проспект Червоної Калини, 89.

Нагадаємо, Блаженніший Митрополит УПЦ (ПЦУ) Епіфаній перебуватиме на Львівщині до 13 вересня.