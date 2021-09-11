Триває візит очільник ПЦУ Епіфанія на Львівщину

Сьогодні на Львівщину з візитом прибув Блаженніший Митрополит Київський та всієї України ПЦУ Епіфаній. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Зустріли Блаженнішого біля храму Святої Трійці у Судовій Вишні, де зберігається Євангеліє, подароване церкві у 1881 році. Митрополит провів Архієрейську Божественну Літургію участь у якій взяли сотні вірян.

Реклама партнерів

Після прочитання Євангелія Митрополит Епіфаній звернувся до парафіян та помолився за припинення епідемії та за захисників.

Після Божественної Літургії відбувся хресний хід до відреставрованого пам’ятника Преподобного Іоана Вишенського та його освячення.

Нагадаємо, Блаженніший Митрополит УПЦ (ПЦУ) Епіфаній перебуватиме на Львівщині до 13 вересня. У неділю, 12 вересня, Блаженніший Епіфаній приїде до Львова.

У неділю, о 9:00 відбудеться Божественна Літургія у Свято-Вознесенському храмі м. Львова по вул. Любінській, 83. Перед початком Богослужіння освячення іконостасу. Далі, з 16:30 до 17:30, пройдуть відвідини парафії Святого Володимира Великого на Сихові у м. Львові, проспект Червоної Калини, 89.