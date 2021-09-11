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У Львові банда злодіїв обікрала квартиру на вул. Володимира Великого

Аліса Белей

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У Львові поліція затримала трьох квартирних злодіїв, які обікрали квартиру на вул. Володимира Великого. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

У четвер, 9 вересня, близько 15:00 год. 35-річний львів’янин, власник квартири на вул. В. Великого, повідомив у поліцію, що його обікрали. Через день після злочину, поліцейські знайшли та затримали банду злодіїв.

Як встановили поліцейські, раніше судимі львів’яни віком 40, 42 та 53 роки, підібравши ключ, проникли до квартири на вул. Володимира Великого звідки викрали ноутбуки, ювелірні прикраси, фотоапарат та інші цінні речі.

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Злодії приїхали на місце злочину на автомобілі Skoda Fabia синього кольору, вони скористалися інструментами для злому замків, щоб потрапити у квартиру. Під час обшуків у підозрюваних, поліція знайшла вкрадені речі, підроблені ключі, відмички та інші речові докази.

Злодіїв затримали та помістили у СІЗО на 60 днів. Їм загрожує до шести років ув’язнення. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, правоохоронці кажуть, що зловмисники постійно вдосконалюють свої навички та знаходять нові способи проникнення у квартири. Вони використовують сучасну техніку, мобільний зв’язок, виготовляють інструменти, спеціально пристосовані для зламу дверей і замків, а також вдаються до інших винахіднливих методів. Детальніше читайте за цим посиланням.

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