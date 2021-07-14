Як вберегтись від квартирних злодіїв, їдучи у відпустку: поради поліції

Літо – пора відпусток. Але в час, коли люди масово їдуть відпочивати, активізовуються квартирні злодії. Втім вберегти своє житло можна, дотримуючись головних правил безпеки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Правоохоронці кажуть, що зловмисники постійно вдосконалюють свої навички та знаходять нові способи проникнення у квартири. Вони використовують сучасну техніку, мобільний зв’язок, виготовляють інструменти, спеціально пристосовані для зламу дверей і замків, а також вдаються до інших винахіднливих методів.

Відтак мешканцям Львівщини нагадують, як можна вберегтись від квартирних злодіїв:

Встановіть міцні двері – вони повинні бути обладнані не менше ніж двома надійними замками.

Ніколи не залишайте ключі у сховках, навіть якщо ви думаєте, що вони є надійні.

Не демонструйте свій достаток, не розповідайте про свої доходи та дорогі покупки малознайомим людям.

Не діліться планами на відпочинок, особливо у соцмережах.

Краще не залишайте у порожній квартирі цінні речі: ювелірні вироби, значні суми готівкою, важливі документи. Краще передайте їх на зберігання надійним людям, яким ви довіряєте.

Сусідів, з якими ви підтримуєте хороші стосунки, попросіть звертати увагу на цілісність дверей та замків. Залиште їм контактні номери, за якими можна зателефонувати при необхідності.

По можливості обладнайте під’їзд камерами відеоспостереження.

Скористайтесь послугами поліції охорони.

При необхідності телефонуйте на оперативну лінію «102».

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