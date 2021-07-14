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Як вберегтись від квартирних злодіїв, їдучи у відпустку: поради поліції

Наталя Дуляба

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Літо – пора відпусток. Але в час, коли люди масово їдуть відпочивати, активізовуються квартирні злодії. Втім вберегти своє житло можна, дотримуючись головних правил безпеки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Правоохоронці кажуть, що зловмисники постійно вдосконалюють свої навички та знаходять нові способи проникнення у квартири. Вони використовують сучасну техніку, мобільний зв’язок, виготовляють інструменти, спеціально пристосовані для зламу дверей і замків, а також вдаються до інших винахіднливих методів.

Відтак мешканцям Львівщини нагадують, як можна вберегтись від квартирних злодіїв:

  • Встановіть міцні двері – вони повинні бути обладнані не менше ніж двома надійними замками.
  • Ніколи не залишайте ключі у сховках, навіть якщо ви думаєте, що вони є надійні.
  • Не демонструйте свій достаток, не розповідайте про свої доходи та дорогі покупки малознайомим людям.
  • Не діліться планами на відпочинок, особливо у соцмережах.
  • Краще не залишайте у порожній квартирі цінні речі: ювелірні вироби, значні суми готівкою, важливі документи. Краще передайте їх на зберігання надійним людям, яким ви довіряєте.
  • Сусідів, з якими ви підтримуєте хороші стосунки, попросіть звертати увагу на цілісність дверей та замків. Залиште їм контактні номери, за якими можна зателефонувати при необхідності.
  • По можливості обладнайте під’їзд камерами відеоспостереження.
  • Скористайтесь послугами поліції охорони.

При необхідності телефонуйте на оперативну лінію «102».

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