Як вберегтись від квартирних злодіїв, їдучи у відпустку: поради поліції

Літо – пора відпусток. Але в час, коли люди масово їдуть відпочивати, активізовуються квартирні злодії. Втім вберегти своє житло можна, дотримуючись головних правил безпеки. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.
Правоохоронці кажуть, що зловмисники постійно вдосконалюють свої навички та знаходять нові способи проникнення у квартири. Вони використовують сучасну техніку, мобільний зв’язок, виготовляють інструменти, спеціально пристосовані для зламу дверей і замків, а також вдаються до інших винахіднливих методів.
Відтак мешканцям Львівщини нагадують, як можна вберегтись від квартирних злодіїв:
- Встановіть міцні двері – вони повинні бути обладнані не менше ніж двома надійними замками.
- Ніколи не залишайте ключі у сховках, навіть якщо ви думаєте, що вони є надійні.
- Не демонструйте свій достаток, не розповідайте про свої доходи та дорогі покупки малознайомим людям.
- Не діліться планами на відпочинок, особливо у соцмережах.
- Краще не залишайте у порожній квартирі цінні речі: ювелірні вироби, значні суми готівкою, важливі документи. Краще передайте їх на зберігання надійним людям, яким ви довіряєте.
- Сусідів, з якими ви підтримуєте хороші стосунки, попросіть звертати увагу на цілісність дверей та замків. Залиште їм контактні номери, за якими можна зателефонувати при необхідності.
- По можливості обладнайте під’їзд камерами відеоспостереження.
- Скористайтесь послугами поліції охорони.
При необхідності телефонуйте на оперативну лінію «102».
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Наталя Дуляба