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На Львівщину приїде очільник ПЦУ Епіфаній. Програма візиту

Вероніка Рой

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З 11 по 13 вересня на Львівщині перебуватиме митрополит предстоятель ПЦУ Митрополит Епіфаній. Про це повідомляє Духовна велич Львова.

Ц суботу, 11 вересня, предстоятель ПЦУ очолить Божественну Літургію у день свята Усікновення Глави Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана. Богослужіння буде у храмі на честь Святої Трійці у місті Судова Вишня, що на Львівщині. Початок – о 9:00.

У неділю, 12 вересня, Блаженніший Епіфаній буде у Львові.

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Цього дня о 9:00 відбудеться  Божественна Літургія у Свято-Вознесенському храмі м. Львова по вул. Любінській, 83. Перед початком Богослужіння освячення іконостасу. Далі, з 16:30 до 17:30, пройдуть відвідини парафії Святого Володимира Великого на Сихові у м. Львові, проспект Червоної Калини, 89.

13 вересня о 10:00 відбудеться Божественна Літургія в присілку Заглина Жовківського на Святому Джерелі. Після закінчення богослужіння закладення дерев’яного храму на честь Покладення Пояса Божої Матері.

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