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Як після ремонту за 14 мільйонів виглядає стадіон у Буську

Ольга Денисяка

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У Буську завершилась реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи. Загальна вартість оновлення стадіону – понад 14 мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської ОДА.

На стадіоні облаштували трибуни з пластиковими сидіннями та адміністративні приміщення, оновили футбольне поле, спорудили шість легкоатлетичних доріжок та яму для стрибків. Фінальним етапом реконструкції стало нанесення розмітки на бігових доріжках.

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Зазначимо, що загалом реконструкція тривала два роки.  Тепер оновлений стадіон матиме 672 глядацькі місця, на ньому в спортивних секціях зможуть займатися 400 осіб та працювати 28 осіб тренерського та технічного персоналу.

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Фото: ЛОДА

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