У Львові посилять контроль за дотриманням маскового режиму

У Львові планують посилити контроль за дотриманням маскового режиму через те, що люди розслабились та починають про це забувати. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

У четвер, 9 вересня, у зв’язку зі зростанням захворюваності, у мерії провели оперативне засідання штабу із протидії Covid-19. На засіданні було прийнято рішення посилити контроль за дотриманням маскового режиму у Львові.

За словами першого заступника міського голови Андрія Москаленка, дотримання маскового режиму, і загалом протоколу на всіх великих підприємствах, а також у всіх школах та садочках, потрібно чітко контролювати.

«Контроль буде здійснюватись у транспорті, адже він є одним із комунікаційних можливостей, де може передаватись вірус. Можуть застосовуватись до перевізників штрафи, якщо правила будуть порушуватись», – сказав Москаленко.

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Нагадаємо, як заявив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, поліцейські будуть контролювати дотримання маскового режиму та інших протиепідемічних заходів.

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