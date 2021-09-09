Поліція буде проводити «рейди» для контролю носіння масок, – МОЗ

Поліцейські будуть контролювати дотримання маскового режиму та інших протиепідемічних заходів, заявив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на інтерв’ю головного санітарного лікаря України медичній експертці ЮНІСЕФ Катерині Булавіновій.

«Я впевнений, що вони будуть це робити. Зараз такі норми прописані у кожній зоні (епідемічної небезпеки – ред.). Ми вже декілька разів спілкувалися з Національною поліцією. Ми будемо починати з показових рейдів.

Ми дійсно розуміємо, що в аеропорту «Бориспіль» зараз не контролюється геть нічого… Тому ми будемо запроваджувати механізм таких рейдів на критичні об’єкти (інфраструктури), і робити це також на рівні областей для того, щоб працювати разом із Національною поліцією і допомагати їм фіксувати такі випадки (коли масковий режим порушується – ред.)», – сказав Кузін.

Кузін наголосив, що з Національною поліцією зараз «опрацьовуються більш жорсткі заходи по відношенню до контролю використання засобів індивідуального захисту».

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Нагадаємо, за словами головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, повністю вакциновані українці можуть отримати COVID-сертифікат, який засвідчує проходження базового курсу щеплення. Однак документ необхідно буде змінювати на новий через деякий час – це стосується і внутрішнього і міжнародного сертифіката. Детальніше читайте за посиланням.

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