Поліція буде проводити «рейди» для контролю носіння масок, – МОЗ

Поліцейські будуть контролювати дотримання маскового режиму та інших протиепідемічних заходів, заявив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. Про це повідомляє Українська правда з посиланням на інтерв’ю головного санітарного лікаря України медичній експертці ЮНІСЕФ Катерині Булавіновій.
«Я впевнений, що вони будуть це робити. Зараз такі норми прописані у кожній зоні (епідемічної небезпеки – ред.). Ми вже декілька разів спілкувалися з Національною поліцією. Ми будемо починати з показових рейдів.
Ми дійсно розуміємо, що в аеропорту «Бориспіль» зараз не контролюється геть нічого… Тому ми будемо запроваджувати механізм таких рейдів на критичні об’єкти (інфраструктури), і робити це також на рівні областей для того, щоб працювати разом із Національною поліцією і допомагати їм фіксувати такі випадки (коли масковий режим порушується – ред.)», – сказав Кузін.
Кузін наголосив, що з Національною поліцією зараз «опрацьовуються більш жорсткі заходи по відношенню до контролю використання засобів індивідуального захисту».
Нагадаємо, за словами головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, повністю вакциновані українці можуть отримати COVID-сертифікат, який засвідчує проходження базового курсу щеплення. Однак документ необхідно буде змінювати на новий через деякий час – це стосується і внутрішнього і міжнародного сертифіката. Детальніше читайте за посиланням.
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Аліса Белей