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Оновлену площу Коліївщини у Львові відкриють 12 вересня

Аліса Белей

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Вже у цю неділю, 12 вересня, о 14:00 год. відкриють оновлену площу Коліївщини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Оновлена площа матиме незвичні вуличні меблі та оновлену криницю, на цямриння якої нанесли тримовні написи про людей, які жили у цьому кварталі.

«Цей проєкт повертає її не лише у формі фонтану – сучасна криниця реферує до проєкту середини XIX століття, який був реалізований на цьому місці. Водночас це місце пам’яті, оскільки криниця була одним з головних місць зустрічей мешканців, які були сусідами.

Над проєктом нової інтерпретації криниці працювала команда Центру міської історії у співпраці з істориками з різних країн та гідами зі Львова», – йдеться у повідомленні.

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Також тут відмовилися від традиційних вуличних лавок, натомість змонтують стільці.

Нагадаємо, капітальний ремонт території пл. Коліївщини проведений в рамках проєкту «ReHERIT: спільна відповідальність за спільну спадщину». Загальна вартість робіт становить 3,2 млн грн, з яких 2,2 млн грн – кошти Європейського Союзу та над 900 тисяч – кошти міського бюджету. Підрядна організація – ТОВ «Вельт Капітал».

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