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Зниклу школярку з Львівщини розшукали в Києві

Аліса Белей

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Поліцейські розшукали 14-річну Катерину Шурдуб, яка зникла 2 вересня, вийшовши із дому у селі Щуровичі Червоноградського району. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Впродовж двох днів дівчину шукали поліцейські, нацгвардійці, рятувальники, волонтери та кінологи. Вони прочісували сусідні села, ліси, оглядали водойми, також орієнтування про зниклу школярку передали поліцейським по всій країні.

За даними поліції, 8 вересня, на шостий день після зникнення, школярку виявили співробітники Головного управління Національної поліції у місті Києві – на одній із АЗС у столиці.

«Правоохоронці побачили дівчину, яка підпадала під орієнтування, та встановили її особу. При цьому Катерина представилась іншим іменем та надала неправдиві дані про себе, зокрема, повідомила, що вона є сиротою», – йдеться в повідомленні.

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Зараз загрози життю та здоров’ю розшуканої немає. З дівчиною працюють співробітники ювенальної превенції та психолог.

Нагадаємо, про зникнення 14-річної дівчинки 6 вересня у поліцію повідомила її матір. За словами заявниці, донька пішла з дому 2 вересня близько 16:30. Після цього її бачили у селах Батиїв, Березівка та Новоставці Червоноградського району.

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Фото: поліція

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