На Львівщині розшукують 14-річну дівчину, яка зникла п’ять днів тому

Поліцейські оголосили у розшук 14-річну Катерину Шурдуб, яка 2 вересня пішла з дому та не повернулася. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Про зникнення 14-річної дівчинки 6 вересня у поліцію повідомила її матір. За словами заявниці, донька пішла з дому 2 вересня близько 16.30. Після цього її бачили у селах Батиїв, Березівка та Новоставці Червоноградського району.

14-річна Катерина Шурдуб Катерина є жителькою села Щуровичі, Червоноградського району.

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Прикмети: зріст 150-155 см, середньої статури, волосся темно-русе, очі – карі.

Була одягнена у спортивну кофту сірого кольору з білими рукавами, джинси синього кольору (позаду замки), білі кросівки.

Усіх, хто володіє інформацією, що допоможе встановити місцеперебування безвісно зниклої, просять зголоситись на оперативну лінію 102 або у найближчий відділ поліції.

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Фото: поліція