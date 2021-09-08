Запровадження «жовтої» зони карантину в Україні розглянуть найближчим часом, – Шмигаль

Вже найближчими днями відбудеться засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій​, де розглядатиметься питання про встановлення «жовтого» рівня епідемічної небезпеки по всій країні. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, в Україні з початком осіннього періоду спостерігається погіршення епідемічної ситуації

«Задля уникнення можливих жорстких локдаунів або «червоних зон» ми повертаємось у режим роботи регулярних засідань Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко заявив, що Україна вже перевищила індикатори, які можуть перевести країну із «зеленого» рівня епідеміологічної безпеки до «жовтого». Тому з 13 вересня в Україні можливе посилення карантину та перехід у «жовту» зону.

Реклама партнерів

Запровадження «жовтої» зони передбачає:

заборона масових заходів за участю більш як 1 особи на 4 квадратних метри в будівлях чи на території, де вони заплановані;

заборона заповнювати кінотеатри та інші зали закладів культури на більше половини місць;

заборона заповнювати спортзали і фітнес-центри більше ніж 1 особа на 10 квадратних метрів.

Окрім того, у разі запровадження «жовтої», «помаранчевої» або «червоної» зон, офлайн-навчання у навчальних закладах можливе лише за умови вакцинації від 80% його персоналу. В іншому випадку навчання проводять онлайн. Львівщина, зокрема, вже готується до переходу на дистанційне навчання.