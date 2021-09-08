У Львові п'яний водій хотів відкупитись хабарем

В середу, 8 вересня, у Львові на вулиці Личаківській правоохоронці зупинили нетверезого водія автомобіля Volkswagen Passat, який вирішив відкупитись від них хабарем. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Автомобіль Volkswagen Passat інспектори зупинили орієнтовно о 03:00 год. ночі за порушення Правил дорожнього руху. Під час спілкування у 26-річного водія виявили ознаки алкогольного сп’яніння, тож він вирішив запропонувати патрульним 100 доларів хабара.

«Він погодився пройти перевірку на місці зупинки транспортного засобу. Прилад Drager показав результат 1,32 проміле. Чоловік побачивши результат, почав пропонувати грошову винагороду за не складання адміністративних матеріалів. Порушника попередили про кримінальну відповідальність, але це його не зупинило. Він збільшив суму і запропонував її для кожного з екіпажу. Поліцейські продовжили складати протокол, а чоловік здійснив останню спробу дати неправомірну вигоду – 100 доларів США», – йдеться у повідомленні.

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Тепер чоловіку загрожує кримінальна відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди службовій особі. Також, на львів’янина-порушника склали протокол за керування авто в стані сп’яніння та винесли постанову через порушення правил обгону і зустрічного роз’їзду.

Додамо, від початку року на території Львівської області зареєстровано сталося 420 ДТП саме через перебування водія у нетверезому стані, в яких загинули 9 людей.

Нагадаємо, правоохоронці розповіли, як хабарники намагаються позбутися отриманих грошей під час затримання. Так, найпоширеніший спосіб – відхреститись від неправомірної вигоди і сказати, що кошти просто хтось підкинув. Детальніше читайте за цим посиланням.

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