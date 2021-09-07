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З’їсти, злити в унітаз, сховати в холодильник: як хабарники пробують позбутись грошей

Наталя Дуляба

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Найчастіше спіймані хабарники в Україні відхрещуються від отриманих грошей і кажуть, що їх підкинули. Проте є й такі персони, які встигли відзначитись своєю винахідливістю під час затримання. Про це Львівському порталу повідомили у Державному бюро розслідувань.

Правоохоронці розповіли, як хабарники намагаються позбутися отриманих грошей під час затримання. Так, найпоширеніший спосіб – відхреститись від неправомірної вигоди і сказати, що кошти просто хтось підкинув.

Однак у Держбюро розслідувань виокремили тих хабарників, які відзначились своєю винахідливістю під час затримання. Хтось намагався з’їсти купюри, хтось – злити їх в унітаз чи навіть сховати у холодильник.

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Чотири нетрадиційні способи позбутись грошей від українських хабарників:

1. Порвати та з’їсти

Подібний випадок трапився в Одесі. Під час затримання посередник посадовця виправної колонії почав тікати, а одержані гроші рвав та викидав по дорозі. До прикладу, у Хмельницькому посадовець не лише рвав долари, а й запихав їх до рота. Рвав і їв, їв і рвав. Щось вдалося проковтнути, решту –  порозкидав дорогою. Згодом працівникам ДБР довелося по шматках збирати розкидані купюри, робити експертизу, щоб встановити, який шматок до якої купюри належить.

2. Злити в унітаз

У Краматорську співробітниця донецького управління Державної міграційної служби під час затримання вибігла до туалету та злила гроші в унітаз. Проте такий «креатив» не врятував посадовицю від відповідальності.

3. Викинути з вікна

У Харкові поліцейський-хабарник намагався позбутися грошей, викидаючи купюри із вікна власного авто під час переслідування.

4. Сховати

На Львівщині поліцейський намагався сховати хабар у морозильній камері холодильника, що належав відділку поліції.

«Попереджаємо всіх охочих до грошей чиновників: вам нічого не допоможе, докази будуть зібрані і ви постанете перед судом. Єдиний спосіб уникнути відповідальності – не брати хабарі», – наголошують у Держбюро розслідувань.

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