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На Старознесенській ремонт водогону. Не буде води

Андрій Котенський

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У четвер, 9 вересня, через ремонтні роботи на водогоні жителі вулиці Старознесенської будуть без водопостачання. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

За інформацією ЛМКП «Львівводоканал», через планові ремонтні роботи на водогоні завтра, 9 вересня, з 9.00 год. до 18.00 год. буде припинено водопостачання вул. Старознесенської.

«Після завершення робіт з перепідключення новозбудованої ділянки водопроводу, буде проведена промивка вуличної водопровідної мережі та відновлено водопостачання», – зазначили у ЛМКП «Львівводоканал».

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Мешканців вул. Старознесенської просять зробити необхідний запас води та вибачити за тимчасові незручності.

Раніше Львівський портал повідомляв, що частину вулиці Старознесенської закривають до кінця року.

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