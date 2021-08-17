Частину вулиці Старознесенської закривають до кінця року

Через каналізування вулиці Старознесенської із середи, 18 серпня, рух ділянкою дороги від вулиці Польової до Богданівської буде обмеженим. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як повідомили у департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, з 18 серпня, і до 22.00 год 31 грудня 2021 р, буде перекрито рух транспорту на вул. Старознесенській, на ділянці від вул. Польова до вул. Богданівська.

«Від завтра, 18 серпня, на замовлення ЛМКП «Львівводоканал», ТзОВ «Укрінвестбуд» проводитиме заміну водопровідних мереж на вул. Старознесенській», – йдеться у повідомоленні.

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Об’їзд буде здійснюватися відповідно до затвердженої схеми організації дорожнього руху.