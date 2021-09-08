ОСТАННІ НОВИНИ

На кордоні з Польщею викрили причеп, «нафарширований» контрабандними сигаретами

Аліса Белей

|

На кордоні з Польщею викрили чергову контрабанду сигарет. Цього разу українець намагався потайки вивезти понад 7450 пачок цигарок. Про це Львівському порталу повідомили у Сьомому прикордонному карпатському загоні.

Чергову контрабанду сигарет виявили у пункті пропуску «Шегині». Сюди приїхав 35-річний українець за кермом автомобіля «Івеко», який прямував до Польщі.

Під час поглибленого огляду автомобіля прикордонники знайшли сховки, спеціально облаштовані у виготовленому тайнику, а саме у подвійній стелі. Звідти дістали загалом понад 7450 пачок сигарет марки «Мальборо». Їхню вартість поки встановлюють.

Реклама партнерів

Всі цигарки та причеп у чоловіка вилучили. За цим фактом склали протокол про порушення Митного кодексу України. Справу найближчим часом передадуть до суду, який і обиратиме покарання для контрабандиста.

Як писав Львівський портал, торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут. Із товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?
Вероніка РОЙ
Три роки згарища. Скільки Львову ще чекати на відновлення стрільбища СКА?

Влітку 2018 року спалахнув стрілецький комплекс СКА навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони У...

Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю
Аліса БЕЛЕЙ
Форум видавців у Львові-2021. Програма фестивалю

З 15 по 19 вересня у Львові пройде 28-й Форум видавців – найбільша літературна подія Східної Європи, що поєднує у собі к...

V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху

У Трускавці стартував V Форум місцевого розвитку, що триватиме два дні — 2-3 вересня. До участі у заході залучені експер...

Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам
Ольга ДЕНИСЯКА
Вакцинація врятує від локдауну? Чим небезпечний Дельта-штам

Небезпечний штам коронавірусу «Дельта», що більш відомий як «індійський», активно поширюється у світі і вже увірвався в ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів