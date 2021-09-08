На кордоні з Польщею викрили причеп, «нафарширований» контрабандними сигаретами

На кордоні з Польщею викрили чергову контрабанду сигарет. Цього разу українець намагався потайки вивезти понад 7450 пачок цигарок. Про це Львівському порталу повідомили у Сьомому прикордонному карпатському загоні.

Чергову контрабанду сигарет виявили у пункті пропуску «Шегині». Сюди приїхав 35-річний українець за кермом автомобіля «Івеко», який прямував до Польщі.

Під час поглибленого огляду автомобіля прикордонники знайшли сховки, спеціально облаштовані у виготовленому тайнику, а саме у подвійній стелі. Звідти дістали загалом понад 7450 пачок сигарет марки «Мальборо». Їхню вартість поки встановлюють.

Реклама партнерів

Всі цигарки та причеп у чоловіка вилучили. За цим фактом склали протокол про порушення Митного кодексу України. Справу найближчим часом передадуть до суду, який і обиратиме покарання для контрабандиста.

Як писав Львівський портал, торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут. Із товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.