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Бабине літо: на Львівщині прогнозують до 25 градусів тепла

Наталя Дуляба

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У середу, 8 вересня, у Львові та області прогнозують суху, сонячну погоду і до 25 градусів тепла. Про це Львівському порталу повідомили у регіональному центрі з гідрометеорології.

Температура вночі становитиме 5-10 градусів тепла, вдень стовпчик термометра підніметься до +20-25°C. Вітер південний, 3-8 м/с.

Мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці Львівщину огорне густий туман видимістю 200-500 м.

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Нагадаємо, на Львівщину прийшло бабине літо. Тепла, суха і сонячна погода протримається щонайменше до кінця тижня – до 12 вересня.

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