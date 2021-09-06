На Львівщину йде потепління до +26°

Впродовж тижня на Львівщині прогнозують теплу сонячну погоду без опадів. Температура повітря прогріється до 26 градусів тепла. Про це Львівському порталу повідомили в обласному гідрометеоцентрі.

У вівторок та середу, 7 та 8 вересня, буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів. Вітер південно-східний з переходом на західний, 5 – 10 м/с.

7 вересня температура вночі становитиме 2 – 7° тепла, вдень 18 – 23° тепла. 8 вересня температура вночі буде 6 – 11° тепла, а вдень до 20 – 25° тепла.

У четвер, 9 вересня, також прогнозують хмарну погоду без опадів. Вітер південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі – 8 – 13° тепла, вдень очікується до 21 – 26° тепла.

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10 вересня температура вночі становитиме 11 – 13° тепла, а вдень синоптики прогнозують до 22 – 24° тепла. Вітер південно–східний, 5 – 10 м/с. Без опадів.

Водночас синоптикиня Наталка Діденко повідомила у Facebook, що Україну вже прийшло Бабине літо. Відтак у всій країні найближчими днями очікується сонячна погода без опадів.

«Бабине літо – вже в Україні! Усі його ознаки – антициклон, нічне вихолодження, денне сонечко, літаюча павутинка (хто не бачив, зайдіть у ліс чи навіть найближчий гайок), тихий вітер або й штиль – все це вже прийшло», – написала Наталка Діденко.

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