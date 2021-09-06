Восени у Львові планують висадити майже півтори тисячі дерев

Цієї осені у місті планують висадити понад 5,5 тис. зелених насаджень: 1476 дерев і 4101 кущ. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

За словами заступниці міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірини Маруняк, у Львові вже взначили місця, де висадять дерева та кущі. Зокрема, зелені насадження висадять у місцях, де під час буревію влітку вітер повиривав дерева.

«Ми визначали цього року, де потрібно висаджувати дерева, а також зробили фотофіксацію цих місць. Ми плануємо восени цього року висадити 1476 дерев і 4101 кущ. На загал це 5 тис. 577 зелених насаджень. Ці місця всі є узгоджені. Всі процедури райони провели або будуть проводити необхідні процедури, щоб закупити дерева. Ми також проаналізували локації, де під час буревію через сильний вітер були повалені дерева, і де можна їх ще висадити. Таких локацій є 99. Ми там також плануємо висадити дерева», – розповіла Ірина Маруняк.

Також вона додала, що до закупівлі дерев долучаються й охочі мешканці та підприємці. Зокрема, підприємці планують закупити для міста дерев на майже пів мільйона гривень.

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«Ми працюємо із суб’єктами підприємницької діяльності, з нашими мешканцями, щоб вони також були активними і також брали участь в озелененні нашого міста. Тому станом на зараз ми залучили підприємців, і вони згодні висадити 181 дерево. Якщо ми говоримо про те, на яку суму планують підприємці закупити дерева, то наразі це 483 тис. грн», – зазначила посадовиця.

Нагадаємо, цього літа Львовом пройшли два потужні буревії. 25 червня буревій повалив близько 500 дерев, підтопив вулиці, пошкодив будинки, машини й дахи. Фото та наслідки буревію можна побачити тут. Через декілька днів негода знову пронеслася містом. Сильний вітер повалив 118 дерев.

Загалом на відновлення Львова після буревію витратять 21 млн грн

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