У Львові стартував прийом заявок на стипендію імені Маркіяна Іващишина

У понеділок, 6 вересня, у день народження культурного та громадського діяча Маркіяна Іващишина оголошено прийом заявок на стипендію його імені. Про це «Мистецька рада «Діалог» повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

6 вересня 2021 року Маркіянові Іващишину співзасновнику Мистецького об’єднання «Дзиґа» мало б виповнитись 55 років. Два роки по смерті Маркіяна, навесні 2021, громадські організації, до створення яких він був причетним, заснували його іменну стипендію. «Для тих, хто продовжує справу Маркіяна Іващишина: створює, розвиває, організовує і тримає культурні ініціативи у своїх містах, середовищах, спільнотах», – зазначають засновники премії.

Стипендіальний фонд зібраний на основі благодійних внесків бізнесменів, митців, культурних діячів. Він становитиме щорічно до 100 тис. грн і використати їх можна виключно на навчання чи підвищення кваліфікації.

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Подавати заявки на здобуття стипендії запрошуються громадяни України віком від 18 до 45 років – молоді культурні менеджери і культурні діячі, які беруть участь в розвитку культурного життя громади, володіють лідерськими навичками та працюють у незалежному секторі.

Основна ідея стипендії – підтримати молодих та ініціативних людей, які часто значно більше вкладають у свої проєкти та організації, аніж у самих себе та свої компетенції: дати їм можливість підсилити свої навички та поглибити знання, щоб робити свою справу ще краще і успішніше.

Визначати стипендіата буде щорічно змінна Капітула Стипендії, до складу якої входитимуть два представники від організаторів (ЛМГО «Мистецька рада «Діалог», ЛМГО «Інститут актуального мистецтва», ГО «Вірменська, 35); один представник донаторів та благодійників, один представник родини Маркіяна Іващишина та один представник мистецьких середовищ. У 2021 році до Капітули стипендії увійшли: Євгенія Нестерович, Ліда Савченко-Дуда, Тарас Добрянський, Остап Іващишин та Володимир Топій.

Для подання заявки треба заповнити онлайн-форму (за бажанням можна додати рекомендаційні листи). Дедлайн подачі заявки: 15.10.2021 о 18:00 год. Оголосити стипендіата згідно з цьогорічним календарем мають до 30 листопада 2021 року. Повні положення Стипендії можна прочитати за цим посиланням.

Нагадаємо, Маркіян Іващишин був відомим культурним і політичним діячем. Він народився у Львові 6 вересня 1966 року. Очолював Студентське братство Львова, був одним із провідників «Революції на граніті» 1990 року, а з 1993-го працював директором мистецького об’єднання «Дзиґа».

Маркіян Іващишин також відомий організацією першого у Львові фестивалю української музики «Вивих». Йому належали культові львівські кав’ярні «Лялька», «Вавілон-20», «За кулісами», «Під Клепсидрою», де регулярно у 90-х роках проводились концерти.

Саме на одному з таких концертів вперше виступав юний Святослав Вакарчук із «Океаном Ельзи». Іващинин також був арт-продюсером ранніх проєктів «Океану Ельзи», Руслани, організовував у Львові відомі фестивалі «Флюгери Львова», «Jazz Bez».

Помер Маркіян Іващишин 21 травня 2019 року.

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Фото: theukrainians.org