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Відійшов у вічність відомий львів’янин Маркіян Іващишин

Андрій Котенський

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Сьогодні, 21 травня, на 52 році життя у Львові раптово помер громадський, політичний і культурний діяч, один із провідників «Революції на граніті» 1990 року, співзасновник мистецького об’єднання «Дзиґа» Маркіян Іващинин. Про це під час засідання сесії Львівської облради повідомив голова ЛОР Олександр Ганущин, повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

«Попрощався з життям депутат першого демократичного скликання, багатолітній лідер «Студентського братства» Львівщини, учасник «революції на граніті», відома культурна постать Маркіян Іващишин, земля йому пухом», – повідомив Олександр Ганущин.

Депутати вшанували відомого львів’янина хвилиною мовчання.

Фото: Твоє Місто

Зазначимо, Маркіян Іващишин був відомим культурним і політичним діячем. Він народився у Львові 6 вересня 1966 року. Очолював Студентське братство Львова, був одним із провідників «Революції на граніті» 1990 року, а з 1993-го працював директором мистецького об’єднання «Дзиґа».

Маркіян Іващишин також відомий організацією першого у Львові фестивалю української музики «Вивих». Йому належали культові львівські кав’ярні «Лялька», «Вавілон-20», «За кулісами», «Під Клепсидрою», де регулярно у 90-х роках проводились концерти. Саме на одному з таких концертів вперше виступав юний Святослав Вакарчук із «Океаном Ельзи». Іващинин також був арт-продюсером ранніх проектів «Океану Ельзи», Руслани, організовував у Львові відомі фестивалі  «Флюгери Львова», «Jazz Bez».

18 травня, у переддень 30-річчя Студентського братства Львівщини, Президент України Петро Порошенко нагородив Маркіяна Іващишина орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

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