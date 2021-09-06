Двох підозрюваних у викраденні людини на Самбірщині взяли під варту

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою двом жителям Самбірщини, яких підозрюють у викраденні людини. Про це Львівському порталу повідомили відділі інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Випадок трапився ще цьогоріч 30 серпня. Близько близько опівночі в одному із сіл Самбірського району 24-річний та 36-річний чоловіки за попередньою змовою, проникли у будинок, де проживає потерпілий із сім’єю.

Зловмисники, погрожуючи фізичною розправою, вивели господаря будинку, та заставили залізти у багажник автомобіля. Далі підозрювані поїхали у невідомому напрямку, проте були зупинені у місті Рудки працівниками поліції.

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Спершу двом жителям Самбірщини було повідомлено про підозру за фактами незаконного проникнення до житла із погрозою насильства та незаконного позбавлення волі, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням зброї (ч.2 ст.162, ч.2 ст.146 КК України).

Далі суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

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Фото: поліція