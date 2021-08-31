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На Львівщині озброєні чоловіки викрали людину з власного дому

Дарина Романишин

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У понеділок, 30 серпня, на Самбірщині поліцейські затримали злочинців із зброєю, які викрали чоловіка із власного будинку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Так, 30 серпня близько півночі жителька одного із сіл Самбірського району повідомила поліції, що озброєні зловмисники викрали з власного будинку господаря, її чоловіка, та, погрожуючи розправою, повезли його автомобілем у невідомому напрямку.

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Як встановили правоохоронці, зловмисники проникли у будинок близько 23:30 год. та погрожували пістолетом. Вони вивели на вулицю 38-річного мешканця будинку, закрили йому обличчя шапкою, посадили у багажник автомобіля «Шкода» та поїхали в невідомому напрямку.

Протягом години встановили місцезнаходження автомобіля зловмисників та затримали їх у м. Рудки за 10 км від місця скоєння злочину. Чоловіка звільнили – загрози його життю та здоров’ю немає.

Зловмисниками виявилися мешканцями Стрийського району віком 24 та 36 років та вилучили пістолет, який скерували на експертизу.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) ККУ.

Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Зловмисники затримані відповідно до ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере їм запобіжні заходи.

Наразі триває досудове розслідування.

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