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Відбір на ЧС–2022. України зіграла внічию з Францією

Андрій Котенський

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У поєдинку 5-го туру кваліфікаційного відбору до чемпіонату світу-2022 з футболу збірна України у Києві зіграла у результативну нічию із Францією, передає кореспондент Львівського порталу.

Збірна України першою вийшла вперед наприкінці першого тайму. Із підбору м’яча у дев’ятку забив Микола Шапаренко. Проте на старті другого тайму гості зрівняли рахунок – відзначився Антоні Марсьяль.

У підсумку матч завершився із нічийним рахунком 1:1.

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Нагадаємо, що це п’ята поспіль нічия для синьо-жовтих. 24 березня 2021 року у Парижі збірні Франції та України також зіграли внічию 1:1.

1 вересня 2021 року Україна на останніх секундах втратила перемогу в поєдинку з Казахстаном.

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