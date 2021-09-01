Відбір на ЧС–2022. Україна втратила перемогу в поєдинку з Казахстаном

Збірна України в рамках четвертого туру відбіркового етапу ЧС–2022 з футболу зіграла внічию з Казахстаном, передає кореспондент Львівського порталу.

Рахунок у матчі на 2-й хвилині відкрив Роман Яремчук, але на 74 хвилині через провал в обороні нашої команди збірна Казахстану зрівняла рахунок.

Вже у доданий час дебютант синьо-жовтих Данило Сікан вивів Україну вперед, але на останніх секундах поєдинку казах Руслан Валіулін зрівняв рахунок, забивши другий гол у матчі.

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Додамо, що збірна України вдруге не змогла здолати збірної Казахстану. Домашній матч синьо-жовтих також завершився нічиєю. Із 4 очками наші футболісти продовжують залишатися на другій сходинці у групі D.

У суботу, 4 вересня, на українців очікує домашній поєдинок проти збірної Франції, який відбудеться у Києві.

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