Відомий туристичний шлях у Європі продовжать до Карпат. Маршрут на Львівщині

Українськими Карпатами хочуть хочуть прокласти транс’європейський пішохідний туристичний шлях Е8. Він пролягатиме територією чотирьох областей, в тому числі й Львівщиною. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

Транс’європейських пішохідний туристичний шлях планують продовжити в Україні територією Карпат. Він охопить Львівську, Чернівецьку, Івано-Франківську і Закарпатську області. Українська частина шляху Е8 розпочнеться від кордону з Польщею і завершиться аж біля кордону Румунії.

На Львівщині у туристичний маршрут пропонують включити гірські хребти та підйом на такі гори як Магура (1362,7 м), Пікуй (1408,3 м), Тростян (1232 м), Великий Верх (1598 м) і Чорна Ріпа (1280 м).

Повний транс’європейський пішохідний туристичний шлях Е8 на Львівщині хочуть прокласти таким маршрутом: с. Смільниця – с. Терло – г. Магура – с. Великосілля – хр. Оровий – смт Гвіздець – с. Ясениця Замкова – с. Розлуч – м. Турка – с. В. Яблонька – с. Соколіки – хр. Бучок – с. Біньова – пер. Ужоцький-Карпатське – с. Либохора – г. Пікуй – с. Біласовиця – пер. Середній Ворітський-Верхнячка – г. Бердо – с. Хітар – с. Кальне – г. Тростян – смт Славське – геологічна пам’ятка природи «Писана Криниця» – г. Великий Верх – с. Верхня Рожанка – г. Чорна Ріпа.

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«Для українських Карпат та України в цілому розбудова міжрегіональних і транс’європейських туристичних шляхів має велике значення. Вони створюють умови для активних подорожей туристів з Європи та допомагають їм пізнати культурну та природну спадщину нашої країни. Також такий шлях збільшить кількість туристів в Україні, а це – нові інвестиції та популяризація краю», – розповів заступник голови ЛОДА Віталій Загайний.

За пішохідним шляхом Е8 територією Карпат мають облаштувати туристичну інфраструктуру, однак скільки приблизно на це потрібно коштів, наразі не відомо.

Наразі ще триває процедура погодження остаточного маршруту. Після цього області мають звернутися до Європейської спілки мандрівників та Держагентства розвитку туризму України для затвердження та внесення української частини Е8 до інформаційних ресурсів.

Зазначимо, що туристичний шлях Е8 проходить територією Європи і починається з Ірландії, а завершується у Туреччині біля протоки Босфор. Він користується неабиякою популярністю серед активних мандрівників.

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