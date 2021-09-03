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Український плавець Денис Остапченко здобув золоту медаль на Паралімпіаді

Аліса Белей

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Український плавець Денис Остапченко здобув третю медаль на Паралімпіаді у столиці Японії Токіо і 23 золоту медаль в актив української збірної. Про це пише Укрінформ.

Він виграв «золото» на дистанції 200 метрів вільним стилем у класі S3, ще дві нагороди, «срібло» та «бронзу» Остапченко здобув у 50-метрівці на спині та на 50-метрівці вільним стилем.

Префікс S позначає вільний стиль, плавання на спині та батерфляй. Клас від 1 до 10 позначає плавців з вадами фізичного розвитку. Чим менша ця цифра, тим серйозніше порушення.

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Додамо, що в активі паралімпійської збірної України вже 93 нагороди – 23 золоті, 44 срібних і 26 бронзових. Українці посідають 5 місце у загальнокомандному заліку і 4 – за кількістю медалей.

Як повідомляв Львівський портал, Паралімпійські ігри-2020 у Токіо стартували 24 серпня і триватимуть до 5 вересня. У складі збірної України – восьмеро представників Львівщини.

Детальніше про львівських паралімпійців, що борються за медалі у Токіо, та їхні історії читайте у матеріалі за цим посиланням.

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