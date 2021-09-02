Усі громади УГКЦ в Італії переходять на святкування Різдва 25 грудня

З 1 вересня 2021 року всі громади Апостольського екзархату УГКЦ в Італії переходять на григоріанський календар.Про це йдеться у декреті Апостольського екзарха Діонісія Ляховича від 31 травня.

Як зазначено у документі, рішення про перехід на григоріанський календар ухвалене, «піклуючись про духовний розвиток Апостольського екзархату в умовах італійського середовища, часу та місії Церкви». Саме з 1 вересня розпочинається новий літургійний рік.

Як пояснив протосинкел отець Теодосій Грень, із переходом на григоріанський календар громади УГКЦ в Італії й надалі відзначатимуть всі свята церковного року, що й досі, але лише з відмінністю – дата святкування перенесеться на 13 днів раніше.

Так, Різдво тепер святкуватимуть не 7 січня, а 25 грудня, а Богоявління – не 19 січня, а 6 січня.

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«Але при цьому всі наші традиції будуть збережені. Календар є лише засобом, яким послуговується Церква для того, аби віряни могли повноцінно жити літургійним життям, а реформи календарів жодним чином не пов’язані з питаннями віри чи обряду», – підкреслив отець Теодосій Грень.

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Зазначимо, що Апостольський екзархат УГКЦ із центром охоплює всю територію Італії й опікується 152 релігійними громадами, а це – близько 70 тисяч вірян. Головним храмом є храм святих Сергія і Вакха, що знаходиться в Римі.

Головна відмінність григоріанського календаря від юліанського полягає в обчисленні високосних років, через що з часом збільшується різниця в датах між календарями. Якщо в XVI столітті вона становила 10 днів, то в XVII збільшилася до 11 днів, у XVII столітті – до 12 днів, в XX і в XXI століттях – вже до 13 днів.

До XXII століття різниця в датах між календарями досягне 14 днів і у 2101 році православні церкви, якщо не перейдуть на григоріанський календар, відзначатимуть Різдво уже не 7, а 8 січня.

Нагадаємо, в Україні вже кілька років триває дискусія щодо переходу на григоріанський календар і святкування Різдва саме 25 грудня. УГКЦ та ПЦУ допускають таку зміну, але кажуть, що це станеться тоді, коли до такого рішення будуть готові й самі віряни.

Останнє соцопитування, яке проводили в Україні напередодні 2021 року показало, що 77% громадян відзначають Різдво 7 січня, 3% – 25 грудня, а ще 15% святкують обидві дати.

Тим часом більше половини львів’ян висловились за те, аби святкувати Різдво 25 грудня.

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