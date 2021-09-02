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Українські спортсмени вже завоювали на Паралімпіаді 84 медалі

Вероніка Рой

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На XVI літніх Паралімпійських іграх у Токіо завершився дев’ятий змагальний день. 2 вересня наша команда здобула 9 медалей – 3 золоті, 4 срібні та 2 бронзові, передає Укрінформ.

Паралімпійське «золото» виграли легкоатлетка Марія Помазан (штовхання ядра, клас F35) і Владислав Загребельний (стрибки у довжину, F37), а також плавець Максим Крипак (100 метрів на спині, S10).

Загалом наші паралімпійці мають у Токіо вже 84 медалі (20, 39, 25). У неофіційному командному заліку українці йдуть п’ятими за якістю нагород (піднялися на один рядок) і четвертими – за кількістю медалей.

Лідирує на Паралімпіаді команда Китаю – 167 медалей (77, 46, 44). На другому місці представники Великої Британії – 96 (34, 27, 35).

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На Паралімпіаді спортсмени зі 168-ми країн розігрують 540 комплектів нагород у 22-х видах спорту.

Як повідомляв Львівський портал, Паралімпійські ігри-2020 у Токіо стартували 24 серпня і триватимуть до 5 вересня. У складі збірної України – восьмеро представників Львівщини.

Детальніше про львівських паралімпійців, що борються за медалі у Токіо, та їхні історії читайте у матеріалі за цим посиланням.

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