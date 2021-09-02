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На Львівщині розшукали 375 зниклих дітей

Наталя Дуляба

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Цьогоріч за вісім місяців на Львівщині зникли 375 дітей. Всіх їх вдалося знайти. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Станом на 2 вересня на території Львівської області пропали безвісти  375 дітей, 216 із них були малолітніми. Тобто в середньому цьогоріч зникала бодай одна дитина.

Наймолодшій зниклій дівчинці було 2,5 роки, найстаршому зниклому – 17. Поліцейським вдалося розшукати усіх цих дітей, жодних протиправних дій щодо них вчинено не було.

Усіх дітей повернули додому, а з батьками чи опікунами провели профілактичні бесіди.

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«Наголошуємо: якщо ваша дитина зникла, негайно телефонуйте на оперативну лінію 102 або звертайтеся у найближчий відділ поліції», – кажуть у поліції.

Нагадаємо, торік на Львівщині зникли 449 дітей, всіх їх також оперативно знайшли.

Детальніше про те, як діяти, якщо ваша дитина зникла, читайте за цим посиланням.

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