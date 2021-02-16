Як діяти, якщо ваша дитина не повернулась додому: поради поліції

Правоохоронці кажуть, що зазвичай у 90% випадків зниклих дітей знаходять в першу добу пошуку. Саме тому вкрай важливо діяти відразу в перші години після зникнення. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

Якщо ваша дитина зникла, правоохоронці рекомендують не зволікати, а відразу телефонувати за номером “102”. Подаючи заяву у відділенні, надайте актуальне фото дитини і речі, на яких можуть бути її відбитки, запах чи волосся.

Залучіть до власних пошуків родичів, друзів, знайомих, волонтерів. Якщо ж дитина зникла за межами міста, тоді потрібно підключати працівників лісгоспів, ДСНС, кінологів зі собаками.

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Зателефонуйте усім друзям та знайомим дитини, у довідку лікарень, залізничних та автовокзалів.

Зв’яжіться з оператором мобільного зв’язку, подайте заявку на встановлення місцезнаходження дитини;

Повідомте про зникнення дитини в школу, садок, гуртки, які вона відвідувала. Запитайте, чи не говорила дитина комусь про те, що хоче втекти, чи не приходив до неї хтось підозрілий.

Також поліція радить максимально поширити інформацію про зникнення вашої дитини: розмістіть оголошення із фото вашого чада та особливими прикметами у соцмережах, розклейте оголошення про зникнення на вулиці, зверніться за допомогою місцевих ЗМІ.

Що робити батькам, якщо зникла дитина у громадському місці (ТЦ, ринок, вокзал, аеропорт тощо):

негайно зверніться до адміністрації;

повідомте всі прикмети дитини, у що вона була одягнена;

попросіть оголосити про зникнення дитини по гучномовцю;

перевірте виходи, входи, туалети, автостоянки та склади.

Якщо дитина зникла з дому:

огляньте всі її речі (чи взяла вона з собою комплект одягу, ґаджети, гроші тощо);

пошукайте особистий щоденник, перевірте сторінки у соцмережах, можливо, там знайдете необхідну інформацію;

пригадайте, чи були якісь підозрілі телефонні дзвінки чи розмови;

розпитайте сусідів, чи бачили вони дитину, або людей, які приходили до вас додому, чи чули якісь звуки з вашої квартири.

якнайшвидше зверніться у поліцію.

Що робити після того, як знайшли дитину

Правоохоронці наголошують: після того, як дитину знайшли, в жодному випадку не можна її сварити. Малеча сама може бути налякана. Тому заспокойтеся, а вже потім поговоріть про те, що сталося.

“Окрім того, ледь не щодня діти, особливо підлітки, тікають з дому і перелякані батьки не знають, що робити і де їх шукати. Тому після того, як знайдете дитину, з’ясуйте причини, чому вона так зробила. Можливо, у вашій сім’ї є серйозні проблеми, які варто вирішити, щоб така ситуація не повторилася”, – додають правоохоронці.

Також час від часу обговорюйте з дитиною, що робити, якщо вона загубиться: як їй діяти і до кого звертатися. Поясніть, як поводитися з незнайомцями. У дитини має бути готовий алгоритм дій.

Нагадаємо, що у 2020-му на Львівщині фактично щодня зникала одна дитина. Протягом року правоохоронці знайшли всіх 449 зниклих безвісти дітей.

Протягом першого місяця 2021 року на території області зникла 21 дитина. Поліції вдалося розшукати всіх.

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