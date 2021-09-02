Ірина Гримак: «Ми побоюємось можливого податкового колапсу на законодавчому рівні»

Голова Львівської обласної ради Ірина Гримак про Форум місцевого розвитку, найуспішніші громади Львівщини, головні передумови їхнього успіху завдяки децентралізації та чому важливо залишити податковий акциз у бюджетах на місцях:

«Форум місцевого розвитку раніше був вузькопрофільним майданчиком для обговорення проблем Карпатських регіонів і їхнього розвитку. Сьогодні ж ми змінюємо формат, адже за активного процесу формування нових громад в контексті реформи децентралізації ми розуміємо, що є багато питань, на які громади за участі обласних рад шукають відповідей…

Важливо, що на Форумі є представники уряду, Верховної Ради України. Переконана, що у форматі живої дискусії, комунікації і обміну досвіду ми знайдемо розуміння того, що буде відбуватися в подальшому. Не менш важливо, аби представники ВРУ та урядовці почули донесену проблематику і прийняли відповідні рішення, які будуть перетворені у законопроєкти і проголосовані як закони, що необхідні для громад…

Сьогодні ми маємо два аспекти успішності громад, за якими їх можна оцінювати. Перший момент – бюджетне формування і оподаткування. Чинна податкова система виглядає таким чином, що сьогодні здебільшого великі громади, які сконцентровано навколо міст обласного значення або районних центрів, мають кращі перспективи розвитку, бо вже мають сконцентрований виробничий ресурс, робочу силу і податки осідають на їхніх територіях. Але ми розуміємо, що існує колапс податкового законодавства, бо до кінця так і не вирішено питання місця сплати ПДФО (податок на доходи фізичних осіб – ред.).

Усвідомлюємо, що найбільше інвестиційних проєктів сконцентровано навколо великих міст, що стосується плати податків, але водночас фактичне місце проведення діяльності багатьох підприємств відбувається у сільській місцевості, яка не отримує дивідендів від ресурсу, які по праву їм належать…

Другий важливий момент – є громади, які мають ресурси і великі перспективи розвитку, але водночас недостатньо напрацьовану систему менеджменту і відповідного управлінського штату, який би працював над розвитком цих громад.

Також маємо багато нових громад, де нові очільники та команди – люди, які вперше в органах місцевого самоврядування, і наразі, на жаль, не демонструють системного розвитку, який би хотілось бачити. Тому очікуємо від них ініціативи…

За останні три місяці для мене відкриттям стала Боринська громада (селищна територіальна громада у Самбірському районі – ред.). Її завше вважали однією із найбідніших громад Львівщини, бо це одна із найвіддаленіших громад у гірській місцевості, що сформована із малонаселених сіл, де немає багатої інфраструктури та інвестицій. Водночас сьогодні Боринська громада зуміла залучити до себе підприємства, що мають реєстрацію і ведуть діяльність на їхній території. Це дало величезний поштовх у їхньому розвитку… Це для нас великий приклад успіху. Бо якщо говорити про багатий Львів, який й так входить до п’ятірки лідерів міст України… не можемо його ставити у приклад як успішний результат реформи децентралізації. Це, радше, історично сформований і доконаний факт…

Окрім Боринської ОТГ, приємні результати розвитку демонструє Заболотцівська громада у Золочівському районі. Але їхній успіх переважно залежить від податкового акцизу. І ми побоюємось можливого податкового колапсу на законодавчому рівні. Наразі акциз залишається на місцях і громади мають можливість розвиватися, але як тільки буде прийнято рішення про перетягування зборів від акцизу до державного бюджету, а такі ідеї витають у залі парламенту, ми розуміємо, що громади втратять великі фінансові ресурси, і можуть взагалі опиняться під загрозою свого існування. Тому сьогодні дуже важливо акуратно працювати із бюджетним законодавством та вибудовувати правильне його формування».

Детальніше читайте тут: «V Форум місцевого розвитку. Найуспішніші громади Львівщини та причини їхнього успіху»