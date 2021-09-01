Вбивство у Бродах: власну матір чоловік зарізав напідпитку

45-річний чоловік, який у Бродах нещодавно вбив власну матір, був у стані алкогольного сп’яніння, а також боровся з наркозалежністю. Про це Львівському порталу повідомили у відділі інформаційної політики обласної прокуратури.

Йдеться про фатальний випадок, який стався 29 серпня у Бродах у квартирі однієї з житлових багатоповерхівок. Тут між 45-річним чоловіком і його матір’ю виник конфлікт, в ході якого він вдарив жінку ножем у шию. Від отриманої травми 67-річна потерпіла померла на місці.

Слідство вже встановило, що в момент скоєння вбивства обвинувачений був у стані алкогольного сп’яніння. Також він перебуває на обліку у лікаря-нарколога у зв’язку із вживанням наркотичних засобів.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУ. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років тюрми.

Зловмисника затримали, суд обрав йому найсуворіший запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Наразі триває слідство.

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