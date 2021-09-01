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У Раві-Руській затримали мікроавтобус, «нафарширований» сигаретами

Наталя Дуляба

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На кордоні з Польщею викрили чергову контрабанду сигарет. Цього разу українець намагався потайки вивезти понад 600 пачок цигарок. Про це Львівському порталу повідомили у Сьомому прикордонному карпатському загоні.

Чергову контрабанду сигарет виявили у пункті пропуску «Рава-Руська». Сюди приїхав українець за кермом мікроавтобуса «Мерседес», який прямував до Польщі.

Під час поглибленого огляду автомобіля прикордонники знайшли сховки, спеціально облаштовані у бокових стінках, за обшивкою салону. Звідти дістали загалом понад 600 пачок сигарет різних марок. Їхню вартість поки встановлюють.

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Всі цигарки та мікроавтобус у чоловіка вилучили. За цим фактом склали протокол про порушення Митного кодексу України. Справу найближчим часом передадуть до суду, який і обиратиме покарання для контрабандиста.

Зазначимо, що з початку 2021 року прикордонники на Львівщині виявили понад 80 тисяч пачок контрабандних сигарет.

Як писав Львівський портал, торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут. Із товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

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