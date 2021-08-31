Як правильно облаштувати робоче місце школяра. Поради медиків

Перед початком нового навчального року медики нагадують про важливість правильно облаштованого робочого місця дитини. Правильна поза за письмовим столом і достатній рівень освітлення допомагає зменшити навантаження на спину та очі. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я України.

Для забезпечення гармонійного розвитку учня медики радять організувати робоче місце за трьома критеріями:

Повноцінно освітлений письмовий стіл або парта. Добре, якщо в день це забезпечуватиметься природним освітленням, а ввечері — штучним. Для штучного джерела освітлення підійде настільна лампа на гнучкій ніжці. ЇЇ варто розмістити ліворуч, якщо учень правша, і навпаки — праворуч, якщо дитина шульга.

Також важливо звернути увагу на формування правильної постави учня. Для цього варто використовувати меблі, які відповідають його зросту. Найкраще підійдуть моделі-трансформери. Правильно коли учень сидить глибоко на стільці, попереково-крижовою частиною тіла спирається на його спинку, тримає рівно корпус і голову, яку злегка нахиляє вперед, ноги зігнуті в кульшовому та колінному суглобах під прямим кутом, стопи спираються на підлогу, а передпліччя вільно лежать на столі.

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Також варто звернути увагу на розташування мишки та клавіатури під час роботи за комп’ютером. Вони повинні бути на рівні ліктя, зап’ястки повинні бути розташовані прямо, щоби запобігти набряканню м’язів. Монітор необхідно розташовувати навпроти обличчя, на відстані витягнутої руки.

Додамо, що завдяки правильній позі за столом і достатньому освітленню зменшується втома очей і не знижується рівень гостроти зору. При поганому світлі погіршується сприймання інформації під час читання, відповідно здатність учня до запам’ятовування може знижуватися.

Зауважимо, що важливим є чергувати різні види діяльності та відпочинку, щоб зменшити навантаження на організм.

Для профілактики стомлюваності, порушень зору та статури, у Центрі громадського здоров’я, учням рекомендують кожні 15 хвилин проводити такі фізичні вправи:

Для покращення мозкового кровообігу:

Вихідне положення — сидячи на стільці, 1–2 — відвести голову назад і плавно нахилити назад, 3–4 — голову нахилити вперед, плечі не підіймати. Повторити 4–6 разів у повільному темпі. Вихідне положення — сидячи, руки на поясі, 1 — поворот голови направо, 2 — вихідне положення, 3 — поворот голови наліво, 4 — вихідне положення. Повторити 6–8 разів у повільному темпі. Вихідне положення — стоячи або сидячи, руки на поясі, 1 — махом ліву руку занести через праве плече, голову повернути наліво, 2 — вихідне положення, 3–4 — те ж правою рукою. Повторити 4–6 разів у повільному темпі.

Для зняття стомлення з плечового поясу та рук:

Вихідне положення — стоячи або сидячи, руки на поясі, 1 — праву руку вперед, ліву вгору, 2 — перемінити положення рук. Повторити 3–4 рази, потім розслаблено опустити вниз і потрясти кистями, голову нахилити вперед. Виконувати у середньому темпі. Вихідне положення — стоячи або сидячи, кисті тильним боком на поясі, 1–2 — звести лікті вперед, голову нахилити вперед, 3–4 — лікті назад, прогнутися. Повторити 6–8 разів, потім руки вниз і потрясти розслаблено. Виконувати у повільному темпі. Вихідне положення — сидячи, руки вгору, 1 — стислі кисті в кулак, 2 — розтиснути кисті. Повторити 6–8 разів, потім руки розслаблено опустити вниз і потрясти кистями. Виконувати у середньому темпі.

Для зняття стомлення з тулуба:

Вихідне положення — стійка ноги на ширині плечей, руки за голову, 1 — повернути таз направо, 2 — повернути таз наліво. Під час поворотів плечовий пояс має залишатися нерухомим. Повторити 6–8 разів. У середньому темпі. Вихідне положення — стійка ноги на ширині плечей, руки за голову, 1–3 — кругові рухи тазом в один бік, 4–6 — те ж в інший бік, 7–8 — руки вниз і розслаблено потрясти кистями. Повторити 4–6 разів. Темп середній. Вихідне положення — стійка ноги на ширині плечей, 1–2 — нахил уперед, права рука сковзає вздовж ноги вниз, ліва, згинаючись, вздовж тіла вгору, 3–4 — вихідне положення, 5–8 — те ж в інший бік. Повторити 6–8 разів. Виконувати у середньому темпі.

Комплекс вправ гімнастики для очей:

Швидко покліпати очима, закрити очі та посидіти спокійно, повільно рахуючи до 5. Повторити 4–5 разів. Міцно заплющити очі (рахуючи до 3), відкрити очі та подивитися вдалечінь, рахуючи до 5. Повторити 4–5 разів. Витягнути праву руку вперед. Стежити очима, не повертаючи голови, за повільними рухами вліво і вправо, вгору і вниз вказівного пальця витягнутої руки. Повторити 4–5 разів. Подивитися на вказівний палець витягнутої руки на рахунок 1–4, потім перенести погляд вдалечінь на рахунок 1–6. Повторити 4–5 разів. У середньому темпі зробити 3–4 кругових рухів очима в правий бік, стільки ж само в лівий бік. Розслабивши очні м’язи, подивитися вдалечінь — на рахунок 1–6. Повторити 1–2 рази.

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