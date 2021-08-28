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Через ДТП біля Львова 8-річний пішохід потрапив у реанімацію

Наталя Дуляба

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У селі Солонка, що біля Львова, 8-річний хлопчик потрапив під колеса авто. Дитину з різними травмами забрали у реанімацію. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення ЛОДА.

Аварія сталась у п’ятницю, 27 серпня, орієнтовно у 16:20 год. Тут водій Volkswagen Caddy, 52-річний мешканець сусіднього села Давидів, збив 8-річного жителя Солонки.

Дитину зі струсом мозку, забоями та переломами ноги забрали у реанімацію. Деталей про стан постраждалого поки немає.

Наразі всі деталі ДТП встановлюються.

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Нагадаємо, з початку 2021 року в аваріях на Львівщині травмувалися 132 дитини, ще троє загинули.

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