Більше шести сотень першокурсників у Львові склали військову присягу

У суботу, 28 серпня, першокурсники Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного склали військову присягу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі військового вишу.

Урочистості проходили на території академії на вул. Стрийській. Тут перед alma-mater на вірність народу України присягнули більше шістьох сотень новоспечених першокурсників: 492 юнаки та 114 дівчат.

Зауважимо, що понад 150 курсантів – випускники військових ліцеїв, ще близько 80 пішли стопами своїх батьків-військовослужбовців. Чимало хлопців і дівчат мають спортивні розряди.

Привітати першокурсників з цією знаменною подією завітали батьки та рідні. Благословив їх настоятель храму святого Архистратига Михаїла Національної академії сухопутних військ отець Андрій Хомишин та разом з іншими військовими капеланами окропив їх свяченою водою.

«Пам’ятайте: військова присяга у житті кожної військової людини назавжди залишається ключовим моментом, від якого вона веде відлік свого армійського життя і своєї долі захисника Батьківщини. Попереду у вас – довгий і непростий шлях становлення українського офіцера. Під час навчання поруч із вами завжди будуть старші товариші, командири, викладачі та наставники, які з відкритою душею віддадуть вам свої знання і досвід. Бажаю вам успіхів у навчанні та службі», – звернувся до першокурсників начальник Національної академії сухопутних військ Павло Ткачук.

На завершення заходу два зведені парадні розрахунки вишу, які нещодавно представляли навчальний заклад на параді в Києві, пройшли урочистим маршем.

Опісля курсанти виконали «Гімн першокурсників», а закінчилося дійство музичним виступом-дефіле військового оркестру.

Всі шість сотень новоспечених першокурсників Національної академії сухопутних військ здобуватимуть знання та навички, які знадобляться їм для управління механізованими, танковими, інженерними підрозділами, у сфері морально-психологічного забезпечення військ тощо.

Нагадаємо, перш ніж склали військову присягу першокурсники Академії сухопутних військ проходили «посвяту» та «обкатку танками» на Яворівському полігоні.

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Фото: АСВ