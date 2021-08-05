На Яворівському полігоні «посвяту» проходять понад 500 першокурсників

У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного стартувала первинна військово-професійна підготовка цьогорічних першокурсників. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі вишу.

Цьогоріч у військову академію у Львові вступили більше 500 людей, 108 із них – це дівчата. Ще кількасот юнаків і дівчат поповнили лави Військового коледжу сержантського складу вишу.

Зараз усі першокурсники проходять первинну військово-професійну підготовку на Яворівському полігоні. «Посвята» розпочалась із урочистого вручення їхньої першої особистої зброї.

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Серед першокурсників – курсант Назар Коцюба. Його батько, Віталій Коцюба, загинув під час Революції Гідності.

«Йому тоді було всього 37 років… 20 лютого 2014-го він загинув, не підкорившись режиму, за щасливу долю українців, їхнє європейське майбутнє і процвітання України. Після його смерті я залишився єдиним чоловіком у сім’ї, який повинен боронити свою матір і молодшу сестричку. Саме тому я тут. Вступив на факультет бойового застосування військ. У майбутньому стану офіцером-піхотинцем. До слова, і мій хрещений батько зараз боронить Україну на Сході», – розповів Назар Коцюба.

По-бойовому на навчання і подальшу офіцерську кар’єру налаштована і першокурсниця Мілісса Улітіна.

«Стати військовою – моя давня мрія. Для цього у 2019-му вступила до державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» у Харкові. Наступним кроком став вступ до Національної академії сухопутних військ. Обрала стезю офіцера-командира піхотного підрозділу. Насамперед тому, що хочу впливати на долю країни, боронити її та свій народ. Упевнена: буду гідним військовослужбовцем», – зазначила Мілісса Улітіна.

Військово-професійна підготовка першокурсників на Яворівському полігоні триватиме до 20 серпня. За цей час курсанти пройдуть справжній військовий вишкіл.

«Така підготовка триватиме 20 серпня і включатиме практичні заняття зі стройової, тактичної, інженерної, вогневої підготовки. Першокурсники пройдуть численні випробування. Буде і так звана «обкатка» танками, смуга психологічної підготовки і стрільби зі стрілецької зброї. Словом, все необхідне, аби юнаки й дівчата підійшли морально готовими та фізично загартованими до складання Військової присяги на вірність українському народові», – зазначив начальник табірного збору первинної військово-професійної підготовки Ігор Горчинський.

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Фото: АСВ