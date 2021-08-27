Львівщина – на другому місці за обсягами збудованого житла в Україні

Львівщина посіла друге місце за обсягом прийнятого житла в Україні. У першому півріччі 2021 року в області прийняли в експлуатацію майже 700 тис. м кв нового житла, що на 61,4% більше, ніж торік. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики Львівщини.

У багатоповерхівках здано в експлуатацію 421,4 тис. м кв, що майже вдвічі більше відносно січня-червня минулого року. Також введено в експлуатацію гуртожитки.

В одноквартирних будинках на Львівщині здали в експлуатацію 134,3 тис. м кв, що на 27% більше у порівнянні з січнем-червнем 2020 року.

Водночас рівень здачі дачних та садових будинків впав майже на 10% – цьогоріч в експлуатацію прийняли 19,5 тис. м кв.

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Загалом у січні-червні 2021 року на Львівщині здали в експлуатацію 8559 квартир: 5955 – у містах, 2604 – у селах. Середня площа однієї квартири становила 80,7 м кв.

Найбільше житла цьогоріч прийнято в експлуатацію у Львівському, Яворівському та Стрийському районах.

Нагадаємо, за пів року 2021-го на Львівщині майже на 50% зросли обсяги будівництва житла. Загалом будівельних робіт виконали на 4,83 млрд грн. Детальніше читайте за цим посиланням.

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