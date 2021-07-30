На Львівщині майже на половину зросло будівництво житла

За пів року 2021-го на території Львівщини майже на 50% зросли обсяги будівництва житла. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики Львівської області.

Протягом січня-червня компанії на Львівщині виконали будівельних робіт на 4,83 млрд грн. Таким чином індекс будівельної продукції становить 100,5%, що майже на 1% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

Цьогоріч на території області на 47,8% зросли об’єми будівництва житла, натомість знизились обсяги будівництва інженерних споруд (на 22,2%) та нежитлових будівель (на 5,5%).

Житла за пів року 2021-го в області встигли звести на 1,69 млрд грн (35% від загального обсягу будівництва), інженерних споруд – на 1,62 млрд грн (33,6%), а нежитлових будівель – на 1,51 млрд грн (31,4%).

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Більше ніж половина усіх виконаних на Львівщині робіт припала саме на нове будівництво – 58,1%, капітальний і поточний ремонт – 29,2%, ще 12,7% становила реконструкція і технічне переоснащення.

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