У Раві-Руській серед секонд-хенду знайшли більше двох тонн пряжі

На Львівщині затримали чергову контрабанду. Цього разу митники серед секонд-хенду знайшли пряжі на понад 0,5 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській митниці.

У пункт пропуску «Рава-Руська – Гребенне» із Польщі у транзитом в’їхав іноземець на вантажівці. Згідно з офіційними документами, у ній він віз понад 20 тонн секонд-хенду для одного з молдовських підприємств. Відправником та продавцем значилась одна з бельгійських компаній.

Однак під час огляду вантажу митники серед вживаного одягу знайшли більше 2 тонн пряжі відомих виробників. Всі мотки були у фабричних упаковках та мали відповідні етикетки. Їхню вартість оцінили у понад 0,5 млн грн.

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За цим фактом складено протокол за ч.1 ст.483 (переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів із приховуванням від митного контролю) Митного кодексу України.

Виявлену пряжу вилучили, а справу скерують до суду, який і буде обирати покарання для контрабандистів.

Нагадаємо, торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут.

Із товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

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Фото: Львівська митниця