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На кордоні з Польщею вилучили 500 пачок контрабандних сигарет

Дарина Романишин

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У четвер, 26 серпня, у  пункті пропуску «Краківець» прикордонники вилучили контрабанду цигарок. Про це Львівському порталу повідомили у 7 Карпатському прикордонному загоні.

Так, 46-річний українець через пункт пропуску «Краківець» прямував до Польщі вантажівкою «ДАФ». Оглядаючи транспортний засіб, прикордонники разом із працівниками митниці виявили понад 500 пачок прихованих тютюнових виробів.

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Цигарки були  запаковані у різних нішах кабіни водія.  Усього зі сховків витягли понад 500 пачок цигарок. Тютюнову контрабанду вилучено. На порушника складено відповідні документи.

Загалом прикордонниками Карпатського загону з початку 2021 року виявили майже 80 тисяч пачок цигарок.

Нагадаємо, торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут.

Із товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

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