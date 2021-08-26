На кордоні з Польщею вилучили 500 пачок контрабандних сигарет

У четвер, 26 серпня, у пункті пропуску «Краківець» прикордонники вилучили контрабанду цигарок. Про це Львівському порталу повідомили у 7 Карпатському прикордонному загоні.

Так, 46-річний українець через пункт пропуску «Краківець» прямував до Польщі вантажівкою «ДАФ». Оглядаючи транспортний засіб, прикордонники разом із працівниками митниці виявили понад 500 пачок прихованих тютюнових виробів.

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Цигарки були запаковані у різних нішах кабіни водія. Усього зі сховків витягли понад 500 пачок цигарок. Тютюнову контрабанду вилучено. На порушника складено відповідні документи.

Загалом прикордонниками Карпатського загону з початку 2021 року виявили майже 80 тисяч пачок цигарок.

Нагадаємо, торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут.

Із товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

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