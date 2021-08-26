Львів’янка стала першою жінкою-бригадним генералом Збройних сил України

Президент Володимир Зеленський присвоїв командувачці Медичних сил Збройних сил України Тетяні Остащенко військове звання вищого офіцерського складу– бригадний генерал. Про це йдеться в указі президента, передає Львівський портал.

«Присвоїти військове звання бригадного генерала медичної служби полковнику медичної служби Остащенко Тетяні Миколаївні – командувачу Медичних сил Збройних Сил України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони України Андрій Таран призначив львів’янку Тетяну Остащенко на посаду Командувача Медичних сил Збройних Сил України. Вона стала першою жінко, яка очолила ЗСУ.

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Що відомо про Тетяну Остащенко?

Полковник медичної служби Тетяна Остащенко у місті Львові в родині військовослужбовця. З відзнакою закінчила у 1996 році фармацевтичний факультет Львівського Державного медичного інституту, а в 1998 році – Українську військово-медичну академію.

Проходила військову службу на різних військових посадах. Починала свою кар’єру на посаді начальника аптеки військової частини. Була начальником відділу медичного постачання Центрального військово-медичного управління ЗСУ, начальником відділу Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України, начальником управління медичного постачання Головного військово-медичного управління та Головним інспектором Головної інспекції Міноборони.

Здобула оперативно-тактичний рівень військової освіти у 2020 році, а також пройшла підготовку на низці курсів армій держав-НАТО. У Кранфільдському університеті (Велика Британія) закінчила курси реформування сектору оборони та безпеки, а також стратегічного лідерства для керівного складу.

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Фото: Міноборони