Львів’янка стала першою жінкою-командувачем в ЗСУ

Міністр оборони України Андрій Таран призначив львів’янку Тетяну Остащенко на посаду Командувача Медичних сил Збройних Сил України. Вона стала першою жінко, яка очолила ЗСУ. Про це інформує пресслужба Міноборони.

На думку Андрія Тарана, дане призначення – це не тільки про гендерну рівність, а, передусім, про фаховість. Він зауважив, що Тетяна Остащенко має великий досвід організації медичного забезпечення.

«Проходила військову службу головним інспектором Головної інспекції Міністерства оборони України, тому чудово розуміє той фронт робіт, котрий необхідно подужати, аби відновити нормальне функціонування військової медицини», – заявив міністр оборони України.

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Він зазначив, що чекає від Тетяна Остащенко наведення ладу у медичній службі, удосконалення процесів медичного забезпечення армії, створення сприятливих умов для розвитку галузі відповідно до стандартів НАТО, зменшення корупційних ризиків та синхронізації процесів усіх складових Медичних сил.

«Зовсім недавно ми говорили, що жінка-командир, танкіст, снайпер, розвідник, пілот, артилерист – це вже буденність. На командних посадах у ЗСУ, – командирами рот, взводів і мінометних батарей, — перебувають близько сотні військовослужбовців-жінок. Тепер, жінка обійняла генеральську посаду Командувача і цілком ймовірно, що у найближчій перспективі у Збройних Силах з’явиться перша жінка-«бригадний генерал», – додав Андрій Таран.

Додамо, що підтримав призначення і Верховний Головнокомандувач, президент України Володимир Зеленський.

Що відомо про Тетяну Остащенко?

Полковник медичної служби Тетяна Остащенко у місті Львові в родині військовослужбовця. З відзнакою закінчила у 1996 році фармацевтичний факультет Львівського Державного медичного інституту, а в 1998 році – Українську військово-медичну академію.

Проходила військову службу на різних військових посадах. Починала свою кар’єру на посаді начальника аптеки військової частини. Була начальником відділу медичного постачання Центрального військово-медичного управління ЗСУ, начальником відділу Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України, начальником управління медичного постачання Головного військово-медичного управління та Головним інспектором Головної інспекції Міноборони.

Здобула оперативно-тактичний рівень військової освіти у 2020 році, а також пройшла підготовку на низці курсів армій держав-НАТО. У Кранфільдському університеті (Велика Британія) закінчила курси реформування сектору оборони та безпеки, а також стратегічного лідерства для керівного складу.

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Фото: Міноборони