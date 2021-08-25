На Львівщині митники знайшли в секонд-хенді контрабанду на 2 млн грн

У пункт пропуску «Рава-Руська» у Львівській області митники затримали чергову контрабанду, заховану в секонд-хенд. Так, серед вживаного одягу контрабандисти заховали нові речі вартістю понад два мільйони гривень. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської митниці.

У пункт пропуску «Рава-Руська – Гребенне» приїхала вантажівка, якою керував українець.

До митного контролю водій подав документи, у яких вказувалось, що він перевозив з Чехії на адресу одного з київських підприємств майже 20 тонн вживаного одягу вартістю понад 9 тисяч євро.

Реклама партнерів

Однак під час огляду вантажу митники, спільно з прикордонниками виявили незаявлений в документах товар: 500 кг одягу, майже тонну взуття та понад 600 кг виробів домашнього текстилю. Усі товари – нові, з фабричними етикетками відомих виробників. Орієнтовна вартість виявленого – понад два мільйони гривень.

Митники додали, що директора компанії, який відправляв товар, нещодавно притягували до відповідальності за порушення митних правил за ч.1 ст.483 (Переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю) Митного кодексу України. Відтак, стосовно нього склали протокол про порушення митних правил за ч 2. ст. 483 Митного кодексу України.

Незадекларований товар тимчасово вилучили. Невдовзі справу скерують до суду.

Нагадаємо, торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут.

Із товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Львівська митниця