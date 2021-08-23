Завершують ремонт найдовшого моста у Західній Україні

На фінальній стадії капітального ремонту є міст через річку Стрий у селі Крушельниці. Міст протяжністю понад 800 метри вже почали асфальтувати. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Капітальний ремонт мосту здійснюють в рамках програми Великого будівництва. Його протяжність становить 852 метра і він є одним з найдовших у Західній Україні.

Як розповів заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко, попередній міст зруйнували повені у 2008 році. Відтоді він перебував в аварійному стані, створював загрозу життю людей.

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На сьогодні там демонтували старі конструкції, влаштували під’їзні шляхи до мостового переходу, облаштували гідроізоляцію та захисне бетонне покриття.

Наразі ремонт знаходиться на фінальній стадії. Дорожники вже займаються асфальтуванням мосту. Вартість робіт становить понад 65 млн грн.

«Упродовж тижня облаштовуватимуть асфальтобетонне покриття, опісля бар’єрне огородження, розмітку, дорожні знаки та освітлення. Цей міст забезпечить сполучення Східниці з трасою Київ-Чоп. Вартість капітального ремонту становить 65,5 млн гривень. Ремонтні роботи виконує підрядна організація «Онур», – зазначив заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко.

Зауважимо, раніше у Львівській ОДА анонсували, що цей міст відкриють цьогоріч навесні.

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Фото: ЛОДА